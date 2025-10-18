11 лучших ролей Жан-Клода Ван Дамма

Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Он родился 18 октября 1960 года в Брюсселе, с детства увлекался каратэ, кикбоксингом и балетом, выиграл несколько чемпионатов по боевым искусствам, а в начале 1980-х отправился покорять Голливуд.

И у него получилось: за свою карьеру Ван Дамм снялся в нескольких десятках картин, стал символом жанра боевиков и получил прозвище «мускулы из Брюсселя». Сегодня его имя прочно ассоциируется с эффектными поединками, фирменным шпагатом и харизмой, которая сделала Жан-Клода одним из самых узнаваемых актеров своего времени.

Лучшие роли Жана-Клода Ван Дамма — в фоторепортаже «Газеты.Ru».