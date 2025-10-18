На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

11 лучших ролей Жан-Клода Ван Дамма

true
true
true
,

Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Он родился 18 октября 1960 года в Брюсселе, с детства увлекался каратэ, кикбоксингом и балетом, выиграл несколько чемпионатов по боевым искусствам, а в начале 1980-х отправился покорять Голливуд.

И у него получилось: за свою карьеру Ван Дамм снялся в нескольких десятках картин, стал символом жанра боевиков и получил прозвище «мускулы из Брюсселя». Сегодня его имя прочно ассоциируется с эффектными поединками, фирменным шпагатом и харизмой, которая сделала Жан-Клода одним из самых узнаваемых актеров своего времени.

Лучшие роли Жана-Клода Ван Дамма — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами