От Саламонского до Никулиных: 145 лет Цирку на Цветном

,

20 октября Московскому цирку имени Юрия Никулина на Цветном бульваре (также известному как «Старый цирк») исполнилось 145 лет. В этот день в 1880 году состоялось первое представление.

Основал цирк Альберт Саламонский (1839 — 1913) — потомственный артист и наездник. Многие его идеи оказались новаторскими. В частности, он придумал утраивать представления для детей и рождественские елки.

В эпоху Саламонского на площадке цирка выступали эквилибристы Алексей Сарач и Леонид Костюк, дрессировщики Ольга и Сарват Бегбуди, воздушные гимнасты Валерий и Юрий Пантелеенко, жонглер Сергей Игнатов, дрессировщик Владимир Дуров.

После революции 1917 года старейший цирк Москвы был национализирован. Он пережил смену эпох и продолжал работать даже во время Великой Отечественной войны, когда артисты выступали в госпиталях и на фронте.

В советское время яркие представления давали эквилибристки сестры Кох, иллюзионисты братья Кио, клоуны Леонид Енгибаров, Олег Попов, Михаил Румянцев, дуэт Никулин и Шуйдин. С 1935-го по 1970-й бессменным шпрехшталмейстером был Александр Буше.

В годы СССР начались зарубежные гастроли — в странах Европы, Южной Америки и Африки, а также Японии, США и Канаде.

В 1983 году руководителем цирка стал советский клоун и киноактер Юрий Никулин. На тот момент он проработал там уже 36 лет. Легендарный артист провел масштабную перестройку — обновленный зал открыли 29 сентября 1989 года. С августа 1997 года цирком руководит его сын — Максим Никулин.

