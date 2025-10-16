На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Она написала не только убийство. Где еще снималась Анджела Лэнсбери

true
true
true
,

Британской актрисе Анджеле Лэнсбери 16 октября 2025 года могло бы исполниться 100 лет. Всему миру она известна как исполнительница роли писательницы Джессики Флетчер и других мудрых пожилых женщин. И это при том, что актерская карьера уроженки Лондона началась в 17 лет. Она прожила до 96, успешно играла в театре, блистала в бродвейских мюзиклах и получила шесть театральных премий «Тони».

Актерская карьера Анджелы Лэнсбери стартовала в Голливуде 40-х. В США она оказалась в начале Второй мировой войны — сюда она переехала вместе с матерью-актрисой и братьями. Но позже признавалась: «Голливуд заставил меня состариться раньше времени». И действительно, когда в конце 40-х Анджела Лэнсбери и ее муж, актер Питер Шоу, подписали контракт с кинокомпанией MGM, предлагали британке в основном роли злобных немолодых женщин в картинах средней паршивости.

В 50-е Голливуд недооценил Анджелу Лэнсбери, которая всегда чувствовала себя там чужой. Зато в 70-е ей рукоплескали театралы Лондона, когда она вернулась в Англию. Мы же вспомним роли Анджелы Лэнсбери в кино, которые позволят оценить глубину и многогранность ее актерского таланта.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами