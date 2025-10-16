Она написала не только убийство. Где еще снималась Анджела Лэнсбери

Британской актрисе Анджеле Лэнсбери 16 октября 2025 года могло бы исполниться 100 лет. Всему миру она известна как исполнительница роли писательницы Джессики Флетчер и других мудрых пожилых женщин. И это при том, что актерская карьера уроженки Лондона началась в 17 лет. Она прожила до 96, успешно играла в театре, блистала в бродвейских мюзиклах и получила шесть театральных премий «Тони».

Актерская карьера Анджелы Лэнсбери стартовала в Голливуде 40-х. В США она оказалась в начале Второй мировой войны — сюда она переехала вместе с матерью-актрисой и братьями. Но позже признавалась: «Голливуд заставил меня состариться раньше времени». И действительно, когда в конце 40-х Анджела Лэнсбери и ее муж, актер Питер Шоу, подписали контракт с кинокомпанией MGM, предлагали британке в основном роли злобных немолодых женщин в картинах средней паршивости.

В 50-е Голливуд недооценил Анджелу Лэнсбери, которая всегда чувствовала себя там чужой. Зато в 70-е ей рукоплескали театралы Лондона, когда она вернулась в Англию. Мы же вспомним роли Анджелы Лэнсбери в кино, которые позволят оценить глубину и многогранность ее актерского таланта.