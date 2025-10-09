На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я никогда не боялся смерти»: 85 лет со дня рождения Джона Леннона

9 октября исполняется 85 лет со дня рождения Джона Леннона. Основатель The Beatles родился в 1940 году в Ливерпуле в семье моряка. Из-за разрыва родителей детство и юность будущий музыкант провел в семье тети, а с отцом не общался на протяжении 20 лет.

«В моей семье было пять женщин. Пять сильных, умных и красивых женщин — они были сестрами, одна из них — моя мать. Она просто была самой младшей и плохо приспособленной к жизни. А тут еще муж сбежал от нее в море, плюс война. В общем, она не справилась со мной, и я стал жить с ее старшей сестрой», — рассказывал Леннон.

Свою первую гитару музыкант купил в 1956-м на одолженные у матери деньги. Через два года Джулия Леннон погибла в аварии. Ее смерть сильно отразилась на сыне: он стал часто выпивать и вступать в драки. Поведение повлияло на учебе — будущего музыканта критиковали учителя, а он сам провалил школьные экзамены. Все это спровоцировало ухудшение отношений с тетей. Несмотря на это, она помогла ему поступить в Ливерпульский колледж искусств. Оттуда Леннона, впрочем, отчислили на предпоследнем курсе, так как за весь год он не выполнил практически ни одного задания.

В то время группа Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Стюарта Сатклиффа уже получила свое культовое название The Beatles. Последний вскоре покинул группу, а барабанщика Пола Беста, присоединившегося к коллективу для гастролей в Германии, заменил Ринго Стар. Именно в этом составе The Beatles завоевали мировую популярность и просуществовали как коллектив почти до 1970-го. Леннон ушел из группы в 1969 году из-за разногласий. В мае 1970-го вышел последний альбом The Beatles — Let It Be.

После этого музыкант начал сольную карьеру, записывая музыку вместе с женой Йоко Оно. Кроме этого, пара также занималась политическим активизмом, за что администрация США даже пыталась депортировать Леннона.

8 декабря 1980 года основатель The Beatles погиб после того, как его фанат Марк Чепмен выстрелил в него. Музыкант скончался в больнице. 14 декабря люди по всему миру провели 10 минут молчания в память о Джоне Ленноне, а все радиостанции в Нью-Йорке на это время прекратили эфир.

«Я никогда не боялся смерти — для меня это как выйти из одной машины и сесть в другую», — говорил Леннон.

