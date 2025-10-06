На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не прием, а при нем». Где еще снимался звезда «Операции «Ы» Виктор Павлов?

true
true
true
,

Лицо народного артиста России Виктора Павлова известно каждому отечественному зрителю — именно он сыграл того самого хитрого студента Дуба (который за изобретение получает «пять», а по предмету — «неуд») в культовом фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Павлов, которого не стало в 2006 году, за свою карьеру исполнил не то чтобы много главных ролей в больших кинопроектах, но стал настоящей легендой театральной сцены — и выдающимся мастером эпизодов советской и российской классики.

10 лучших актерских работ Павлова в кино — в фотогалерее «Газеты.Ru».

