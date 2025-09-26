26 сентября исполняется 60 лет Петру Порошенко — бывшему президенту Украины, депутату Верховной рады, миллиардеру и фигуранту дела о государственной измене.

Петр Порошенко родился в городе Болграде Одесской области. Первоначально он обрел известность на ниве предпринимательства. Торговать на бирже он начал еще в эпоху советской Перестройки. В начале 1990-х поставлял на Украину какао-бобы, затем стал владельцем Винницкой кондитерской фабрики, которая легла в основу корпорации Roshen. Кроме того, в разное время ему принадлежали киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», украинская телекомпания «Пятый канал», активы в сельском хозяйстве и т.д. Считается долларовым миллиардером.

В 2004 году Порошенко был замглавы избирательного штаба будущего президента Виктора Ющенко и одним из лидеров «оранжевой революции». Проявлял себя как сторонник идеи европейской интеграции Украины и ее вступления в НАТО. С 2006 по 2012 годы последовательно занимал должности главы финансового комитета Рады, главы совета Нацбанка Украины, министра иностранных дел и министра экономического развития и торговли.

В 2014 году, после свержения Виктора Януковича, стал президентом Украины. Во время его правления на востоке Украины разгорелся вооруженный конфликт, были заключены соглашения «Минск-1» и «Минск-2». Оборонный бюджет Украины резко вырос и превысил 5% ВВП, штатная численность ВСУ увеличилась на 50%, активно развивалось сотрудничество с НАТО. При Порошенко был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», де-факто направленный на вытеснение русского языка из всех сфер жизни.

В 2019 году Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому на президентских выборах с результатом 24% и 73% соответственно. Во время предвыборной кампании Зеленский, в том числе, говорил о недопустимости притеснения русского языка в стране.

С 2019 года Порошенко — депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность». В 2021 году против него возбудили дело о государственной измене: его обвинили в организации «преступной схемы поставок угля» с Донбасса в 2014–2015 годах. Приговор до сих пор не вынесен, хотя расследование завершено. В 2025 году СНБО Украины ввел против политика санкции.

Порошенко женат, у него четверо детей — два сына и две дочери. Украинские СМИ неоднократно писали, что сыновья экс-президента давно живут за границей. В 2025 году его старший сын Алексей был официально признан на Украине уклонистом от военной службы.