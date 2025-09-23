На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Париже вручили «Золотой мяч»: Дембеле — лучший футболист мира

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле получил «Золотой мяч» по итогам сезона‑2024/25, став первым за последние 30 лет игроком, получившим эту награду в свою дебютную номинацию. Ранее подобным успехом мог похвастаться лишь Джордж Веа в 1995 году.

Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле». Трофей Дембеле вручил легендарный бразилец Роналдиньо, который получил «Золотой мяч» ровно 20 лет назад.

В сезоне-2024/25 28-летний форвард сыграл 53 матча за «ПСЖ», забил 35 мячей и сделал 16 результативных передач. С парижским клубом он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, а также дошел до финала клубного чемпионата мира.

В пятерку финалистов также вошли его партнер по команде Витинья, игроки «Барселоны» Ламин Ямаль и Рафинья, а также лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Золотой мяч» среди женщин в рекордный третий раз подряд достался Айтане Бонмати из «Барселоны». Лучшим тренером мира признан наставник парижан Луис Энрике, а его команда названа клубом года. В женском футболе этот титул достался «Арсеналу», а награду тренера получила Сарина Вигман, приведшая сборную Англии к победе на чемпионате Европы.

Приз имени Льва Яшина получил бывший голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, ныне выступающий за «Манчестер Сити». Женскую награду лучшему вратарю вручили голкиперу «Челси» и сборной Англии Ханне Хэмптон.

Лучшими молодыми футболистами признаны представители «Барселоны» Ламин Ямаль и Вики Лопес.

Гости и триумфаторы церемонии — в галерее «Газеты.Ru».

