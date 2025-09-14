На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самый дерзкий в соцсетях: Медведеву — 60

Бывший председатель российского правительства Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета и аспирантуру того же вуза. В студенческие годы познакомился с будущим президентом Владимиром Путиным, что сыграло важную роль в его политической карьере и сформировало будущий политический «тандем».

В 2000-х годах Медведев занимал несколько ключевых постов в администрации президента, а затем стал первым замглавы правительства. В 2008-м был избран главой государства. Его четырехлетний президентский срок запомнился реформой правоохранительных органов и курсом на развитие инновационной экономики. В августе 2008-го Медведев принял решение о начале «операции по принуждению Грузии к миру». Итогом этой восьмидневной войны стало признание Москвой суверенитета Южной Осетии и Абхазии.

В мае 2012-го стал премьером, а Путин вернулся в президентское кресло. С января 2020 года Медведев занимает пост зампредседателя Совбеза, а также остается председателем партии «Единая Россия».

В последние годы он нередко провоцирует скандалы своими резкими заявлениями по вопросам внешней политики.

«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан», — гласит первый пост в Telegram-канале Медведева, который он ведет с марта 2022 года.

