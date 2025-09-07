На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Луна ушла в тень. Лучшие кадры полного затмения

Вечером 7 сентября в небе можно было наблюдать полную фазу затмения Луны. На европейской части России она началась около 18:28 по московскому времени и завершилась примерно в 21:52. Явление невооруженным глазом могли видеть все россияне – от Дальнего Востока до Калининграда.

Полное затмение происходит, когда Луна уходит в тень Земли, а затем постепенно из нее выходит. Солнечные лучи, проходящие через атмосферу по касательной к поверхности нашей планеты, окрашивают Луну в «кровавый» цвет.

В последний раз все жители страны наблюдали такое затмение семь лет назад, в июле 2018 года. В следующий раз такое же явление можно будет увидеть в марте 2026 года, но не во всех российских регионах.

