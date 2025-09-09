На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Непале жгут резиденции за соцсети: первые кадры протестов

Второй день в Непале продолжаются протесты, спровоцированные запретом мессенджеров и соцсетей: в стране пытались ограничить работу YouTube, X (Twitter), Reddit, LinkedIn, а также WhatsApp, Facebook, Instagram (все три принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В столице страны — Катманду — протестующие ворвались на территорию парламента, подожгли здание правительства, избили главу МИД и министра финансов страны. Премьер-министр страны Шарма Оли ушел в отставку.

Власти отменили запрет, но протесты продолжаются. Непальцы требуют системных реформ и назначить новым премьером мэра Катманду Балендра Шаха — бывшего рэпера.

За два дня протестов в Непале пострадали уже 250 человек, а 22 — погибли.

