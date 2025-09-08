На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Леди Гага, Арина Гранде и Мэрайя Кэри: кто победил на VMA-2025

7 сентября в Нью-Йорке прошла ежегодная премия MTV Video Music Awards (VMA). Награду в главной категории «Видео года» забрала певица Ариана Гранде за научно-фантастический короткометражный фильм Brighter Days Ahead. Со сцены артистка произнесла речь, в которой поблагодарила фанатов, своего отца, сыгравшего в картине, и психотерапевта. Brighter Days Ahead также удостоилась званий «Лучшее поп видео» и «Лучшее длинное видео».

Триумфатором премии стала Леди Гага: певица получила четыре статуэтки в номинациях «Артист года», «Лучшая коллаборация», «Лучшая режиссура» и «Лучший арт-дирекшн». Последних двух она удостоилась за клип на Abracadabra.

Награду за «Песню года» забрали Розэ и Бруно Марс с композицией APT. «Лучшим новым артистом» стал Алекс Уоррен, «Лучшей группой» — корейский герлз-бэнд BLACKPINK. Статуэтку за «Лучший альбом» получила Сабрина Карпентер с пластинкой Short n' Sweet. Певица также удостоилась награды как «Лучший поп-артист». Премию за «Лучшее выступление восходящей звезды» получила группа KATSEYE с песней Touch. А «Лучшей песней лета» признали композицию Just Keep Watching, которую исполнила Тэйт Макрэй.

Почетную статуэтку Video Vanguard Award, или так называемую премию Майкла Джексона за выдающийся вклад в поп-культуру, в этом году получила Мэрайя Кэри. Певица также удостоилась награды за «Лучшее R'n'B видео».

Как прошла премия VMA-2025 — в галерее «Газеты.Ru».

