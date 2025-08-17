Первый зарубежный концерт: Shaman спел Ким Чен Ыну

Российский певец SHAMAN 15 августа выступил на праздничном концерте в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова в КНДР от японского господства.

Выступление в Пхеньянском дворце спорта стало первым зарубежным концертом SHAMAN в его сольной карьере.

На фото с концерта видно, что в зрительном зале Ким Чен Ын и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сидели рядом.

Shaman исполнил «Моя Россия» и «Встанем», вызвав бурные овации.

Затем артист спустился к зрителям и прошел по партеру с флагами России и КНДР.

В соцсетях после концерта появились фото мерча с Shaman. На футболках изображен певец и надпись «Я русский» на корейском.