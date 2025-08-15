На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
10 лучших фильмов Дженнифер Лоуренс

Актрисе Дженнифер Лоуренс исполнилось 35 лет
15 августа Дженнифер Лоуренс исполнилось 35 лет — к этому возрасту она успела получить «Оскар» и «Золотой Глобус», добиться статуса одной из самых харизматичных и сексуальных актрис Голливуда, стать самой высокооплачиваемой артисткой поколения, сняться в десятках классных лент, прослыть отличным человеком, который борется за права женщин и недееспособных людей. В честь юбилея прекрасной и любимой всеми Лоуренс «Газета.Ru» рассказывает о лучших проектах с ее участием.

