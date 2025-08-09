На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пять лет протестам в Белоруссии: как это было

Протесты против результатов выборов президента Белоруссии начались 5 лет назад
true
true
true
,

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, которые стали причиной начала самых массовых акций протестов за всю современную историю страны. По данным ЦИК республики, победу на выборах одержал действующий на тот момент президент Александр Лукашенко с результатом 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую считали его главным конкурентом, набрала 10,09% голосов.

После оглашения результатов сторонники Тихановской объявили их сфальсифицированными и призвали к массовым протестам, которые проходили по всей стране с 9 августа 2020 по март 2021 года. Митингующие требовали отставки президента Лукашенко и проведения новых выборов. Ситуация в стране характеризовалась как политический кризис.

Спустя пять лет после начала протестов «Газета.Ru» восстанавливает хронологию событий.

