Десять веских причин посетить Ставрополье летом и осенью

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«Не арбузом единым»

Арбузник

Под занавес лета – в августе - город-курорт Ессентуки приглашает на уже полюбившуюся жителям и гостям Кавказских Минеральных Вод выставку-ярмарку «Арбузник».





Лучшие бахчеводы Ставрополья представят на празднике свои достижения. Гости и участники этого колоритного и сладкого мероприятия не только смогут увидеть все разнообразие бахчевых культур, выращенных на благодатной ставропольской земле, но также продегустировать или купить ароматный арбуз и дыню.





Кроме того, всех собравшихся на праздник гостей порадуют дарами полей и огородов, напитками, хлебобулочными изделиями, медом отменного качества, а на гостеприимных подворьях ожидает веселая развлекательная программа на все возрасты и вкусы.





Ожидается, что в этом году фестиваль качественной и вкусной ставропольской сельхозпродукции соберет более пяти тысяч зрителей. Выставку-ярмарку «Абузник» в Ессентуках организуют уже в третий раз.





Основной целью выставки-ярмарки является популяризация региона не только в качестве известного курорта, но и в качестве аграрного края.