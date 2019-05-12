«Изгнанный» друг принца Гарри может стать крестным отцом его ребенка
«Изгнанный» друг принца Гарри Том Инскип может стать крестным отцом его сына Арчи, пишет The Sun.
Как отмечается, Инскип собирается навеситить ребенка в ближайшие дни.
Издание, ссылаясь на источники, уточняет, что принц Гарри позвонил своему приятелю сразу после рождения малыша.
Среди возможных кандидатов на роль крестного родителя — теннесистка Серена Уильямс, стилист Меган Маркл Джессика Малруни, ее лучшая подруга Бенита Литт и другие.
Принц Гарри и Том Инскип якобы поссорились из-за того, что он задался вопросом, подходит ли ему Меган Маркл, когда они только начали встречаться.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.