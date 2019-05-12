«Изгнанный» друг принца Гарри может стать крестным отцом его ребенка

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«Изгнанный» друг принца Гарри Том Инскип может стать крестным отцом его сына Арчи, пишет The Sun.

Как отмечается, Инскип собирается навеситить ребенка в ближайшие дни.

Издание, ссылаясь на источники, уточняет, что принц Гарри позвонил своему приятелю сразу после рождения малыша.

Среди возможных кандидатов на роль крестного родителя — теннесистка Серена Уильямс, стилист Меган Маркл Джессика Малруни, ее лучшая подруга Бенита Литт и другие.

Принц Гарри и Том Инскип якобы поссорились из-за того, что он задался вопросом, подходит ли ему Меган Маркл, когда они только начали встречаться.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.