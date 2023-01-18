Блокаду Ленинграда прорвали 18 января 1943 года в ходе операции РККА «Искра», которая проводилась 12-30 января 1943 года. Операция велась между южным побережьем Ладожского озера и посёлком Мга («шлиссельбургско-синявинский выступ»), где расстояние между Ленинградским и Волховским фронтами было наикратчайшим (12—16 км).



Советская армия вела наступление силами Ленинградского и Волховского фронтов. В результате прорыва блокады удалось наладить снабжение Ленинграда и лишить германские войска возможности штурмовать город. В ходе операции суммарные потери Ленинградского и Волховского фронтов составили более 110 тыс. человек (около 33 тыс. безвозвратных). Немецкие войска за время операции потеряли, по советским данным более 20 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин в 80-летнюю годовщину прорыва блокады Ленинграда возложил венок к монументу «Мать-Родина» и почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны ленинградцев. После этого он посетил мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Затем, в ходе встречи с ветеранами президент заявил, что Донбасс исторически является территорией России, а цель спецоперации на Украине – защитить людей и окончить войну, которую Киев начал в 2014 году после государственного переворота. Он также напомнил, что военные многих европейских государств участвовали в блокаде Ленинграда и назвал «исторической и политической амнезией» отказ 50 государств проголосовать в ноябре 2022 года за резолюцию ООН о недопустимости героизации нацизма.