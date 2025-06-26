В Общественной палате РФ 25 июня прошла торжественная церемония награждения лауреатов III Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра - 2025». Победителями стали 59 проектов. Всего на конкурс поступило более 200 заявок, сообщили в пресс-центре премии, а также отметили, что в этом году соревнование ИТ-компаний было разделено на крупный, средний и малый сегменты бизнеса.

Заветные статуэтки представителям лучших компаний ИТ-отрасли вручали: заместитель директора Департамента развития отрасли информационных технологий Минцифры России Алексей Дорожко, заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член Общественной палаты РФ Нонна Каграманян, сопредседатель Экспертного совета премии «Приоритет: Цифра-2025», исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, член Правления, руководитель Комитета НП «РУССОФТ» по ИИ Сергей Вотяков, председатель Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования Рената Абдулина, директор Департамента общественных связей компании «Норникель» Татьяна Смирнова, старший вице-президент Фонда «Сколково» Александр Чернов, инженер, директор Международного фонда технологического развития, Заслуженный изобретатель России Вадим Куликов, президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA Дмитрий Фролов и директор по продуктам VK WorkSpace Петр Щеглов.

Алексей Дорожко отметил, что прошедшая церемония - это подтверждение того, что российская ИТ-отрасль достигла нового уровня зрелости. По его словам, меняется сама парадигма выбора: компании переходят на отечественные решения не только в рамках импортозамещения, но и в первую очередь делая осознанный выбор в пользу эффективности. «Российская ИТ-отрасль создает продукты, которые доказывают свою конкурентоспособность, надежность и высокий уровень безопасности, формируя прочный цифровой суверенитет страны», — заключил он.

Лауреатами премии «Приоритет: Цифра - 2025» стали компании в номинациях:

• «Информационная безопасность» - АО «Альфа-Банк» за реализацию проекта «Инновации в безопасности платформы Альфа-Бизнес» и Газпромбанк Мобайл за «Цифровой иммунитет», многоуровневую систему защиты абонентов Газпромбанк Мобайл от разных видов социальной инженерии

• «Корпоративные цифровые решения» - IVA Technologies за создание платформы IVA One, Банк ВТБ (ПАО) за разработку Бизнес Платформы ВТБ- интернет-банка для среднего и малого бизнеса и СберТех за цифровую платформу Platform V

• «Цифровой маркетплейс» - RuStore за создание цифровой платформы RuStore и Руцентр за витрину подбора доменов Руцентр

• «Цифровой прорыв» - MWS AI за создание первой в России открытой большой языковой модели (LLM) для бизнеса Cotype Nano и «РуПост» за решение для управления корпоративной почтой RuPost

• «BIG DATA» - Банк ВТБ (ПАО) за реализацию одной из крупнейших в России Платформ Данных на основе отечественных технологий и Инновационный Центр «Безопасный транспорт» ГКУ ЦОДД за создание платформы больших данных

• «Искусственный интеллект» - ГУП «Московский метрополитен» за разработку проекта «Беспилотный трамвай», Концерн «Телематика» за создание безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток» и СБЕР за проект «GenAI в бизнесе: Нейросетевая модель GigaChat и Умный помощник GigaHelp»

• «Цифровая трансформация» - «Астра (признан в РФ иностранным агентом) Консалтинг» за реализацию проекта по переводу 60 000 рабочих мест крупнейшего российского банка с MS Windows Desktop на ОС Astra Linux (совместный проект с ПАО «Банк ВТБ»), ООО «СберТройка» за проект по цифровизации системы оплаты в общественном транспорте регионов России и Экосистема ИТ-продуктов «Лукоморье» за разработку no-code платформы «Акола» для создания веб-приложений

• «Финансовые технологии» - Kept за создание Tax Integration Module, СБЕР за единую платформу социальных и зарплатных зачислений «АС Реестровые зачисления» и ПАО «Совкомбанк» за реализацию проекта «Цифровой кредит» для корпоративных клиентов

• «Цифровизация госсектора» - ГК «ЭОС» за проект по организации межведомственного электронного документооборота в Донецкой Народной Республике с использованием информационных систем электронного документооборота и средств электронной подписи и ООО «РТ МИС» за разработку единой цифровой платформы МИС

• «Системы планирования ресурсов предприятия (ERP)» - Правительство Москвы за платформу «Мос.Облако»

• «Инфраструктурные решения для умного города» - Правительство Москвы за единую технологическую платформу Mos.Tech

• «HRM-системы» - Nexign (АО «Нэксайн») за разработку комплексной системы Neon HRM

• «ЦИФРА в образовании» - ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» за проект «Мастер ДПО» - цифровую экосистему дополнительного профессионального образования Высшей школы экономики

• «Кадры для цифровой экономики» - «Газпром нефть» за создание инновационной экосистемы взаимодействия с вузами в области ИТ

• «Системы управления производственными процессами (MES)» - «Газпром нефть» за создание единой системы управления непрерывностью деятельности и рисками в сфере ИТАТ

• «Облачные технологии и сервисы» - Рег.ру за облачную платформу Рег.ру

• «Системы управления базами данных (DBMS)» - СБЕР за систему управления реляционными базами данных Platform V Pangolin DB

• «Системная интеграция» - СБЕР за создание платформы логической репликации данных

• «ЦИФРА в социальной сфере» - СБЕР за разработку Медицинского домена GigaChat

• «Цифровые решения для промышленности» - СБЕР за разработку ИИ-конструктора

• «Цифровые решения для малого бизнеса» - АО «Альфа-Банк» за разработку Альфа-кабинета участника госзакупок

• «Создание и модернизация ИТ-инфраструктуры» - «Базис» за проект по переводу оператора мобильной связи Т2 на экосистему продуктов виртуализации «Базис». Совместный проект с Т2

• «ИТ оборудование» - «Гравитон» за серверы С2122ИУ и С2242ИУ на базе lntel Xeon Scalable 4-го и 5-го поколений

• «Цифровые решения для металлургической промышленности» - ПАО «ММК» за автоматизированную систему инспекции качества для контроля линейных размеров и поверхностных дефектов продукции на основе технологии машинного зрения и искусственного интеллекта

• «Цифровые решения для горнодобывающей промышленности» - ПАО ГМК «Норильский никель» за разработку интегрированной системы видеоаналитики самоходных буровых установок (СБУ)

• «Системы управления корпоративным цифровым контентом (ECM)» - ПАО ГМК «Норильский никель» за создание платформы корпоративного информирования

• «Технологии видеоконференцсвязи» - АО «Р7» за создание платформы для корпоративных коммуникаций Р7 команда

• «Операционные системы» - «Группа Астра» за реализацию проекта по переходу с экосистемы на базе иностранных решений на решения «Группы Астра» для Правительства Воронежской области

• «Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)» - Сбер Бизнес Софт за разработку CRM-платформы SberCRM

• «Маркетинг и продвижение цифровых технологий» - Правительство Москвы за научно-популярный мини-сериал «Москва в «цифре»»

а также проекты компаний среднего и малого сегментов бизнеса в номинациях:

• «Цифровой прорыв» - PIX Robotics за продукт «PIX BI. Персональная редакция»

• «Цифровой стартап» - ООО «Уникальный код» за разработку Мяудза - кроссплатформенного виртуального офиса для управления задачами и коммуникации с командой

• «Цифровая трансформация» - VOICEMAN за разработку системы голосовой автоматизации процессов на складе Voiceman

• «ЦИФРА в образовании» - АНО ПО «ИТ ХАБ» за образовательную платформу NEW LXP IThub

• «Цифровые решения для промышленности» - АО «Цифровая мануфактура» за реализацию проекта по трансформации процесса электрического проектирования при выполнении модернизации бортовых кабельных систем самолетов семейства МС-21

• «Программно-аппаратные комплексы сбора данных и диспетчерского контроля (SCADA)» - IEK Digital за программную платформу для создания систем управления и сбора данных MasterSCADA 4D

• «Жизненный цикл изделия (PLM)» - ООО «Турбосерв» за автоматизированную систему учета баллонов (АСУБ)

• «HRM-системы» - SimpleOne за создание системы SimpleOne HRMS

• «Информационная безопасность» - АО «Анлимитед Продакшен» (eXpress) за разработку защищенного коммуникационного пространства в финансовой сфере на базе платформы eXpress – мессенджер «Команда» (совместный проект с ПАО «Банк ВТБ») и ООО «ТетраСофт» за разработку кибербезопасного отраслевого решения Total Security Upstream (TSUS)

• «Облачные технологии и сервисы» - Win Solutions за многофункциональную BI-платформу Fastboard

• «BPM-системы для контроля бизнес-процессов» - ELMA за универсальную платформу для управления бизнес-процессами ELMA365

Лауреаты премии «Приоритет: Цифра - 2025» в специальных номинациях:

• «Цифровые решения для сохранения культурного наследия и исторической памяти» - РТК-ЦОД за реализацию проекта по модернизации сайта Всероссийской акции памяти «Диктант Победы». Совместный проект с ПАО «Ростелеком»

• «Информационные технологии в корпоративном образовании» - Банк ВТБ (ПАО) за проект «Школа цифрового опыта»

• «Цифровая трансформация корпоративных коммуникаций» - VK Tech за проект по импортозамещению коммуникационных сервисов ПАО «Газпром», ООО «Газпром Информ» и других дочерних обществ группы на базе коммуникационной платформы VK WorkSpace

• «Цифровое СМИ» - Rambler&Co за трансформацию «Рамблера» в портал с использованием GigaChat

Кроме того, победителями премии «Приоритет: Цифра - 2025» в специальной номинации «ИТ-Персона» стали:

• Антон Думин, ИТ-Директор «Газпром нефти» за успешную реализацию проектов в сфере корпоративных ИТ-решений

• Арсен Благов, генеральный директор ООО «РТК ИТ плюс» (бренд - «Лукоморье») за успешную реализацию проектов в сфере корпоративных цифровых решений

• Валерия Теняева, директор по управлению персоналом Nexign (АО «Нэксайн») за успешную реализацию проектов в сфере HRM-систем

• Екатерина Бурчина, директор по продажам продуктов коммерческого кластера ИТ ПАО «Ростелеком», директор по стратегическому развитию бизнеса ООО «РТК ИТ плюс» за личный вклад во внедрение цифровых технологий в телекоммуникационной отрасли

• Елена Бочерова, исполнительный директор ООО «Киберпротект» за личный вклад в развитие кадров для цифровой экономики

• Константин Артемьев, генеральный директор «Шерпа Роботикс» за успешную реализацию проектов в сфере искусственного интеллекта

• Максим Тятюшев, генеральный директор АО «Сбербанк-Технологии» (СберТех) за личный вклад в реализацию корпоративных цифровых решений в финансовой отрасли

• Юлия Камаева, директор по маркетингу «Базис» за успешную реализацию проектов в сфере маркетинга и продвижения цифровых технологий

Организаторы и партнеры премии «Приоритет: Цифра - 2025»:

• Организатор – НП «Центр развития общественных коммуникаций»

• Оператор – ПО «Приоритет»

• Генеральный партнер – Компания «Норникель»

• Официальные партнеры – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и РТК-ЦОД

• Стратегические партнеры – АРПП «Отечественный софт» и НП «РУССОФТ»

• Специальный партнер – VK Tech

• Генеральный медиапартнер – Медиахолдинг Rambler&Co

• Официальный информационный партнер – ИД «Аргументы и Факты»