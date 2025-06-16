На площадке Территории Инноваций представят новую стратегию персонализированной терапии рака: наука меняет подход к онкологии

На площадке Территория Инноваций в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет представлена новая передовая разработка в области онкологии: стратегия персонализированной терапии рака, разработанная Санкт-Петербургским научным центром РАН совместно с Институтом иммунологии и физиологии УрО РАН под руководством академика РАН Валерия Александровича Черешнева и главного научного сотрудника Санкт-Петербургского Научного Центра РАН Сергея Борисовича Оникеенко.

Новая методология основана на глубоком молекулярном анализе опухоли с применением информационных технологий и РНК-секвенирования, что позволяет формировать уникальный «молекулярный портрет опухоли» каждого пациента. Главная задача подхода – перевод агрессивной опухоли в контролируемое хроническое состояние, подобное диабету или ишемической болезни сердца.

«Изучение и разрушение ключевых узлов и связей сигнальной системы опухоли – путь к стойкой ремиссии онкологического заболевания и защите жизни пациента», – отметил Валерий Черешнев.

Ключевым элементом стратегии является анализ опухолевого интерактома – сети белково-белковых взаимодействий, обеспечивающих выживаемость злокачественных клеток. Система выявляет наиболее агрессивные и ключевые белки злокачественности, ответственные за рост и метастазирование опухоли. Далее проводится молекулярный докинг – виртуальный подбор ингибиторов, которые способны заблокировать эти белки. Такой персонализированный подход позволяет подобрать индивидуальную комбинацию препаратов, эффективность которых затем тестируется на клетках опухоли пациента и с помощью иммуногистохимических методов.

Эффективная комбинация препаратов, которая одновременно разрушает разные компоненты сигнальной сети опухоли получила название «Серебряная пуля». Стратегия персонализированной терапии продемонстрировала свою эффективность в рамках клинической апробации у пациентов с метастатическим раком почки, мелкоклеточным раком легкого, саркомой матки и раком молочной железы.

Стратегия смещает фокус современной онкологии с паллиативного контроля на активное управление заболеванием, открывая путь к длительной ремиссии и значительному улучшению качества жизни пациентов. По мнению разработчиков, ее внедрение в клиническую практику способно изменить само представление об онкологии, превратив рак из приговора в хроническое, но контролируемое заболевание.