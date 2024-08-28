Лидеры медиарынка примут участие в деловой программе Московского медиафестиваля на ВДНХ

Ключевые компании России и игроки медиаотрасли встретятся на площадке Московского медиафестиваля. Гостей события ждут лекции и дискуссии, посвященные актуальным вопросам индустрии, а также вечерняя программа в формате «Ночи пожирателей российской рекламы». Фестиваль пройдет 31 августа и 1 сентября на ВДНХ при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы. Вход будет бесплатным.

На протяжении двух дней Московского медиафестиваля в шатре №2 будут проходить мероприятия, ориентированные на профессионалов медиасферы и будущих специалистов. Своим опытом поделятся топ-менеджеры ведущих компаний, в их числе: Rambler&Co, Russ, Wildberries, Газпром-Медиа Холдинг, Сбермаркетинг, Дзен, МТС, Спортмастер, BBDO Group, группа компаний «Родная Речь», Depot, Sostav и другие игроки медиарынка. Ярким акцентом индустриальной повестки станет шоу-показ лучших рекламных роликов страны — «Ночь пожирателей российской рекламы», которая пройдет в завершении фестиваля.

Деловая программа

Откроет деловую программу Московского медиафестиваль пленарная сессия «Медиа будущего сегодня», в рамках которой спикеры обсудят, что представляет из себя текущая медиасреда и какие изменения ждут нас в ближайшем будущем. Программу шатра для экспертов рынка составят ключевые индустриальные темы последних лет, в их числе: бренд-медиа как способ продвижения, тренды видеоконтента, культурный код отечественных брендов, Телеграм в рекламе и его влияние на отрасль, обзор инструментов для привлечения новой аудитории в сферу искусства, эффективные форматы детского контента, пиар в рекламе, электронная коммерция и жизнь в медиапространстве, роль HR в развитии индустрии.

Одним из ключевых контентных направлений станет тема рекламы вне дома. объединенная компания Russ и Wildberries проведет авторскую сессию «Ритейл-медиа от первого лица» и представит выставку об истории развития рекламы вне дома. Также эксперты примут участие в сессиях, посвященным технологиям и креативу на улицах мегаполисов, медиаповерхностям столицы и проектам, изменившим жизнь москвичей.

По словам директора Департамента медиа Russ и Wildberries Бориса Пешняка, реклама вне дома является одним из ключевых каналов коммуникации как для бизнеса, так и для государства.

«Охватные технологии и современные цифровые инструменты позволяют запускать кампании различных масштабов, оперативно заменять креативы и подстраивать параметры размещения под конкретные цели и задачи. Объединение Russ и Wildberries расширяет рамки отрасли рекламы вне дома, создавая, по сути, новый канал коммуникации, который будет сочетать в себе все ключевые преимущества наружной рекламы и цифровой онлайн-платформы», — сказал Борис Пешняк.

Важным блоком деловой программы станет совместная сессия Sostav и Высшей школы экономики, посвященная HR-направлению в эпоху перемен. Спикеры обсудят кадровый голод в креативных индустриях, смену ландшафта на рынке труда в глазах абитуриента, выбирающего образование в сфере коммуникаций, способы повышения привлекательности креативных профессий и создание устойчивого поля возможностей для молодежи.

Сессия «Стажировка и работа в лучших компаниях страны» станет площадкой для дискуссии и местом встречи студентов с представителями крупных брендов. Контент будет выстроен вокруг обсуждения острых проблем и поиска их решения. Сессия предоставит взаимные возможности как для работодателей, так и для учащихся.

Директор по маркетинговым коммуникациям НИУ ВШЭ Анна Подпрятова уверена, что рынок труда для специалистов коммуникационных отраслей открыт как никогда.

«Сегодня компании готовы больше идти навстречу специалистам, но и в ответ ждут компетенций принципиально иного уровня. Помимо высокой квалификации диплома важен кругозор, критическое мышление, цифровые компетенции и умение мыслить глобально, а также выстраивать и постоянно обновлять траекторию собственного развития. Образовательный процесс должен включать проектную деятельность, реальную отработку кейсов и все современные цифровые навыки. Студенты должны понимать реалии компаний, их запросы и боли. Мы в Вышке с самого начала внедряем ровно такой подход, поэтому выпускники получают лучшие предложения на рынке», — сказала она.

Главный редактор Sostav Роман Бедретдинов полагает, что быть оптимистом в вопросах демографии рынка труда в целом и рынка труда в креативных индустриях очень сложно, потому что невозможно отвернуться от больших цифр.

«На конец 2023 года дефицит сотрудников в стране составил более 4,8 млн человек. По прогнозу — до 1,14 млн в 2026 году. Современные специалисты заняты построением карьеры, а не рождением детей — на фоне высокой профессиональной востребованности. Мигранты отчасти компенсируют дефицит, но это касается людей простых профессий. В креативных индустриях работает около 3 млн человек из 73,6 млн работающих жителей России — менее 5%. Кривая рождаемости с 1990 по 2012 год напоминает глубокий овраг. Со дна этого оврага мы черпаем кадры и будем черпать еще 10 лет», — заявил он.

Единственное решение, которое, по мнению Романа Бедретдинова, отчасти компенсирует последствия демографической ямы — сотрудничество с вузами, продвижение тезиса о стабильности развития карьеры в сфере коммуникаций и индустриальный заказ. Повышение уровня оплаты труда и лояльности сотрудников.

«Но мириться со снижением качества человеческого капитала в креативных индустриях придется в любом случае», — считает он.

Вечерняя программа: «Ночь пожирателей российской рекламы»

Финальным аккордом двухдневной программы фестиваля станет «Ночь пожирателей российской рекламы». Вечером 1 сентября известное индустриальное шоу сконцентрируется на жемчужинах отечественного креативного контента.

Создатели проекта справедливо заметили, что Россия создала настолько много интересных работ, что они могут быть представлены не только в рамках индустриальных фестивалей, но и в виде эксклюзивного шоу для многочисленной аудитории. Московский медиафестиваль станет площадкой, которая соберет полюбившийся экспертам рынка формат и представит его в новом ключе для массового зрителя. В течение вечера будет охвачена вся история отечественной рекламы, начиная с советских времён и вплоть до современности. Просматривая проекты от года к году, зрители увидят, как удивительным образом ролики на российских телевизионных каналах 20-летней давности перекликается с сегодняшними.

«Ночь пожирателей российской рекламы» поможет найти новые креативные идеи и способы задавать тренды. Показ рекламных роликов станет не только почвой для развития профессиональной насмотренности, но и возможностью провести досуг в атмосфере ностальгии: в первую очередь отобранные для шоу проекты создавались под запросы широкой аудитории потребителей, поэтому каждому гостю фестиваля будет интересно окунуться в знакомые сюжеты, вдохновленные культурным кодом нашей страны. Показ пройдет на экране главной сцены события, а также в шатре «Герои медиа».

Московский медиафестиваль — бесплатный городской интеллектуально-развлекательный фестиваль, посвященный российской медиаиндустрии.

Со всеми актуальными новостями можно ознакомиться на сайте проекта и в социальных сетях мероприятия:

● Телеграм-канал: https://t.me/mosmediafest

● ВКонтакте: https://vk.com/media.festival

Стратегический партнер мероприятия — Медиахолдинг Rambler&Co