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От «Нимфоманки» до «Чернобыля»: Стеллану Скарсгарду — 70

Стеллан Скарсгард — один из немногих европейских актеров, кому удалось добиться успеха в Голливуде. В начале пути он активно играл в спектаклях, в том числе выступал на сцене Королевского драматического театра в Стокгольме в течение пяти лет. Однако именитые режиссеры не спешили приглашать Скарсгарда на главные роли, пока в 1996-м году он не исполнил главную мужскую роль в мелодраме Ларса Фон Триера «Рассекая волны». С того момента карьера Стеллана пошла в гору.

На данный момент актер снялся в 140 фильмах, среди них — «Город призраков», две части франшизы «Пираты Карибского моря», картины Триера «Меланхолия», «Танцующая в темноте», «Догвилль» и «Нимфоманка», «Изгоняющий дьявола: Начало», сериал «Чернобыль» и «Бесхитростное убийство», за игру в котором жюри Берлинского кинофестиваля отметило его «Серебряным Медведем». В сентября этого года на экраны выйдет фильм «Дюна», в котором артист сыграл барона Владимира Харконнена.

Знаковые работы в карьере Стеллана Скарсгарда — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон в картине &laquo;Рассекая волны&raquo; (1996) Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон в картине &laquo;Рассекая волны&raquo; (1996)
Стеллан Скарсгард в фильме &laquo;Бесхитростное убийство&raquo; (1981) Стеллан Скарсгард в фильме &laquo;Бесхитростное убийство&raquo; (1981)
Стеллан Скарсгард, Роберт Де Ниро и Жан Рено в картине &laquo;Ронин&raquo; (1998) Стеллан Скарсгард, Роберт Де Ниро и Жан Рено в картине &laquo;Ронин&raquo; (1998)
Стеллан Скарсгард в фильме &laquo;Бессонница&raquo; (2002) Стеллан Скарсгард в фильме &laquo;Бессонница&raquo; (2002)
Стеллан Скарсгард и Хавьер Бардем в картине &laquo;Призраки Гойи&raquo; (2006) Стеллан Скарсгард и Хавьер Бардем в картине &laquo;Призраки Гойи&raquo; (2006)
Стеллан Скарсгард в фильме &laquo;Изгоняющий дьявола: Начало&raquo; (2004) Стеллан Скарсгард в фильме &laquo;Изгоняющий дьявола: Начало&raquo; (2004)
Стеллан Скарсгард в фильме &laquo;Пираты Карибского моря: На краю света&raquo; (2007) Стеллан Скарсгард в фильме &laquo;Пираты Карибского моря: На краю света&raquo; (2007)
Стеллан Скарсгард и Холли Берри в картине &laquo;Фрэнки и Элис&raquo; (2009) Стеллан Скарсгард и Холли Берри в картине &laquo;Фрэнки и Элис&raquo; (2009)
Стеллан Скарсгард, Пирс Броснан, Колин Ферт и Аманда Сайфред в фильме &laquo;Мамма MIA!&raquo; (2008) Стеллан Скарсгард, Пирс Броснан, Колин Ферт и Аманда Сайфред в фильме &laquo;Мамма MIA!&raquo; (2008)
Стеллан Скарсгард в фильме &laquo;Золушка&raquo; (2015) Стеллан Скарсгард в фильме &laquo;Золушка&raquo; (2015)
Александр Скарсгард и Стеллан Скарсгард в фильме &laquo;Меланхолия&raquo; (2011) Александр Скарсгард и Стеллан Скарсгард в фильме &laquo;Меланхолия&raquo; (2011)
Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон в мини–сериале &laquo;Чернобыль&raquo; (2019) Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон в мини–сериале &laquo;Чернобыль&raquo; (2019)
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Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон в картине «Рассекая волны» (1996)
Стеллан Скарсгард в фильме «Бесхитростное убийство» (1981)
Стеллан Скарсгард, Роберт Де Ниро и Жан Рено в картине «Ронин» (1998)
Стеллан Скарсгард в фильме «Бессонница» (2002)
Стеллан Скарсгард и Хавьер Бардем в картине «Призраки Гойи» (2006)
Стеллан Скарсгард в фильме «Изгоняющий дьявола: Начало» (2004)
Стеллан Скарсгард в фильме «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007)
Стеллан Скарсгард и Холли Берри в картине «Фрэнки и Элис» (2009)
Стеллан Скарсгард, Пирс Броснан, Колин Ферт и Аманда Сайфред в фильме «Мамма MIA!» (2008)
Стеллан Скарсгард в фильме «Золушка» (2015)
Александр Скарсгард и Стеллан Скарсгард в фильме «Меланхолия» (2011)
Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон в мини–сериале «Чернобыль» (2019)
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