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Егору Кончаловскому — 55

Егор Кончаловский (при рождении — Георгий Михалков) появился на свет в 1966 году в семье знаменитого кинематографиста Андрей Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. Отслужив «срочником» в Советской армии, он отправился на обучение за границу — в Великобританию. Позднее, на стыке 80-х и 90-х, Кончаловский-младший работал ассистентом режиссера в ряде проектов своего отца. Самостоятельную карьеру постановщика он начинал как автор рекламных роликов, в общей сложности сняв более 150 коммерческих видео, в том числе и для крупных корпораций, а также всемирно известных брендов.

В 1996-м Егор Кончаловский дебютировал с документальным телефильмом «Я был советским писателем», а уже в 2002-м выпустил свою, пожалуй, главную режиссерскую работу — детективный боевик «Антикиллер» с Гошей Куценко в главной роли. Позднее он также выступил постановщиком таких проектов, как «Побег», «Наша Маша и волшебный орех», «Возвращение в «А» и «На Луне».

Сегодня, 15 января, Егор Кончаловский празднует юбилей — ему исполняется 55 лет.

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Актриса Амалия Мордвинова. Кадр из фильма &laquo;Затворник&raquo; (1999) Актриса Амалия Мордвинова. Кадр из фильма &laquo;Затворник&raquo; (1999)
Актер Гоша Куценко. Кадр из фильма &laquo;Антикиллер&raquo; (2002) Актер Гоша Куценко. Кадр из фильма &laquo;Антикиллер&raquo; (2002)
Актеры Евгений Миронов и Виктория Толстоганова. Кадр из фильма &laquo;Побег&raquo; (2005) Актеры Евгений Миронов и Виктория Толстоганова. Кадр из фильма &laquo;Побег&raquo; (2005)
Актер Алексей Серебряков. Кадр из фильма &laquo;Консервы&raquo; (2007) Актер Алексей Серебряков. Кадр из фильма &laquo;Консервы&raquo; (2007)
Актеры Денис Бургазлиев и Карина Андоленко. Кадр из фильма &laquo;Розы для Эльзы&raquo; (2009) Актеры Денис Бургазлиев и Карина Андоленко. Кадр из фильма &laquo;Розы для Эльзы&raquo; (2009)
Кадр из мультфильма &laquo;Наша Маша и Волшебный орех&raquo; (2009) Кадр из мультфильма &laquo;Наша Маша и Волшебный орех&raquo; (2009)
Актер Александр Балуев. Кадр из фильма &laquo;На Луне&raquo; (2019) Актер Александр Балуев. Кадр из фильма &laquo;На Луне&raquo; (2019)
Режиссер Егор Кончаловский Режиссер Егор Кончаловский
Режиссер Егор Кончаловский (справа) с отцом, режиссером Андреем Кончаловским и его супругой, актрисой Юлией Высоцкой, 2013 год Режиссер Егор Кончаловский (справа) с отцом, режиссером Андреем Кончаловским и его супругой, актрисой Юлией Высоцкой, 2013 год
Режиссер Егор Кончаловский с дядей, режиссером Никитой Михалковым, 2013 год Режиссер Егор Кончаловский с дядей, режиссером Никитой Михалковым, 2013 год
Режиссер Алексей Чадов и режиссер, актер Егор Кончаловский (слева) на съемочной площадке фильма &laquo;Джон&raquo;, 2020 год Режиссер Алексей Чадов и режиссер, актер Егор Кончаловский (слева) на съемочной площадке фильма &laquo;Джон&raquo;, 2020 год
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Актриса Амалия Мордвинова. Кадр из фильма «Затворник» (1999)
Актер Гоша Куценко. Кадр из фильма «Антикиллер» (2002)
Актеры Евгений Миронов и Виктория Толстоганова. Кадр из фильма «Побег» (2005)
Актер Алексей Серебряков. Кадр из фильма «Консервы» (2007)
Актеры Денис Бургазлиев и Карина Андоленко. Кадр из фильма «Розы для Эльзы» (2009)
Кадр из мультфильма «Наша Маша и Волшебный орех» (2009)
Актер Александр Балуев. Кадр из фильма «На Луне» (2019)
Режиссер Егор Кончаловский
Режиссер Егор Кончаловский (справа) с отцом, режиссером Андреем Кончаловским и его супругой, актрисой Юлией Высоцкой, 2013 год
Режиссер Егор Кончаловский с дядей, режиссером Никитой Михалковым, 2013 год
Режиссер Алексей Чадов и режиссер, актер Егор Кончаловский (слева) на съемочной площадке фильма «Джон», 2020 год
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