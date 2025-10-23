На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Паша Техник записал фит с Бьянкой перед кончиной

SHOT: Бьянка запретила использовать свою партию в фите с Техником после его кончины
GAZ LIVE/YouTube

Рэпер Паша Техник записал фит с певицей Бьянкой (Татьяна Липницкая – настоящее имя) перед кончиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Техник предложил совместный трек Липницкой за три месяца до своей кончины. В начале года артистка записала свою партию. Трек не получилось выпустить оперативно после того, как рэпера не стало, из-за того что его вдова Ева Карицкая не сразу вступила в наследство. Жене певца перешли авторские права на его музыку.

В окружении Техника заявили, что Бьянка расторгла контракт и попросила не использовать ее голос в композиции. Директор Липницкой отказался подтвердить ее прямой отказ. Он заявил, что песня «просто не выйдет».

Продюсеры Техника отметили, что песня выйдет, когда они запишут партию другой певицы. Они не раскрыли имя исполнительницы. Все деньги с новой композиции пойдут семье рэпера.

Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

Ранее стало известно, кому придется выплатить долг Паши Техника.

