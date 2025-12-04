Бывшая жена Паши Техника откроет свой лейбл

Бывшая жена рэпера Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) рассказала в Telegram-канале, что в конце декабря откроет лейбл Technique music.

На Technique music выйдет электронный альбом Паши Техника, в который будут включены как старые треки, так и новые.

«У него очень много невыпущенных треков, которые я планирую опубликовать, естественно. И, конечно же, если кто-то пожелает выпускаться на нашем лейбле — welcome! (Добро пожаловать — перевод с английского. «Газета.Ru» — отметила бывшая жена рэпера.

Альбом создавался еще при жизни артиста, за три года до кончины он написал 30 треков совместно с рэпером Савелием, более известным под псевдонимом Southwest Mafia. Сейчас Савелий не может договориться о релизе с правообладателем на треки — Карицкой.

Изначально одна из компаний предложила гонорар за выход песен в размере 1 млн 300 тыс. рублей, 1 млн 50 тыс. рублей из которых должны были пойти в бюджет Карицкой. Женщина утверждает, что Савелий не согласился со своей частью гонорара и потребовал выплаты на том же уровне, хотя изначально якобы был согласен даже 350 тысяч поделить пополам.

Позже, продолжает Карицкая, рэпер сказал ей, что нашел другую компанию, которая готова выплатить одинаково большой гонорар, однако этот лейбл хотел купить и авторские права, на что бывшая жена Техника была не готова.

