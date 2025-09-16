Бывший муж Пугачевой назвал критиков ее интервью слабыми духом людьми

Бывший муж Аллы Пугачевой, концертный директор Евгений Болдин признался в беседе с Daily Storm, что ему понравилось интервью артистки Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

Болдин заявил, что все слова Пугачевой в интервью – правда. По его мнению, певица не сказала «ни одного неправильного слова».

«Все четко. Как было, так и есть — ведь я участник всего этого жизненного процесса. Чистое и хорошее интервью! А то, что кто-то высказывает свою озлобленность», — отметил концертный директор.

В интервью Пугачева рассказала, что только два из ее пяти браков были «настоящими». А именно с Миколасом Орбакасом и Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Остальные (с Александром Стефановичем, Болдиным и Филиппом Киркоровым) артистка назвала «помощью другу».

По словам Пугачевой, ей пришлось выйти замуж за концертного директора, чтобы их пустили за границу.

«Кто критикует и обвиняет в неискренности — это слабые духом люди. И стоит ли обращать внимание! Это было, есть и будет — но всё проходит», — заявил Болдин.

Ранее с Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей из-за интервью.