Джигурда назвал пятого наследника главной целью на 2026 год

Джигурда заявил, что в 2026 году станет отцом в пятый раз

Шоумен, актер Никита Джигурда заявил, что хочет завести пятого ребенка. Он назвал это своей главной мечтой, осуществить которую намерен в 2026 году.

«Давно хочу еще одного наследника. У меня мечта в 2026 году стать снова отцом. Хочу пятого», — заявил артист Общественной Службе Новостей, добавив, что будет не менее рад рождению дочери.

Напомним, у Джигурды и его супруги Марины Анисимовой двое совместных детей, также он имеет двоих сыновей от предыдущих браков.

До этого шоумен признался, что жена-фигуристка Марина Анисина запретила ему мириться с балериной Анастасией Волочковой. Супруга Джигурды восприняла близко к сердцу оскорбления со стороны артистки балета два года назад и потребовала от нее извинений, отметил он.

