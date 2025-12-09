На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Джигурда рассказал о необычном праздновании Нового года в своей семье

Актер Джигурда заявил, что в новогодний вечер устраивает бал-маскарад
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Актер, шоумен Никита Джигурда рассказал, что на Новый год отказывается от участия в корпоративах и каких-либо проектах ради того, чтобы провести время со своей семьей. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что предпочитает устраивать в праздничный вечер бал-маскарад.

«Новый год — время, которое человек должен проводить с родными, а не выступая где-то на задворках, — заявил артист. — Мы традиционно любим посещать центр Москвы, цитировать классиков, фотографироваться с окружающими, которые тоже отмечают этот праздник».

Он добавил, что просто обожает во время праздника устраивать бал-маскарад, участники которого наряжаются в различных сказочных героев.

Певица, народная артистка России Надежда Бабкина назвала Новый год своим любимым праздником. Она призналась, что старается всегда отмечать его в кругу семьи, а также самостоятельно «стряпать» все блюда для праздничного стола, включая сельдь под шубой, оливье, горячие блюда, запеченное мясо и десерты.

Ранее Волочкова решила отказаться от новогодних каникул ради семей участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами