Джигурда рассказал о необычном праздновании Нового года в своей семье

Актер, шоумен Никита Джигурда рассказал, что на Новый год отказывается от участия в корпоративах и каких-либо проектах ради того, чтобы провести время со своей семьей. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что предпочитает устраивать в праздничный вечер бал-маскарад.

«Новый год — время, которое человек должен проводить с родными, а не выступая где-то на задворках, — заявил артист. — Мы традиционно любим посещать центр Москвы, цитировать классиков, фотографироваться с окружающими, которые тоже отмечают этот праздник».

Он добавил, что просто обожает во время праздника устраивать бал-маскарад, участники которого наряжаются в различных сказочных героев.

Певица, народная артистка России Надежда Бабкина назвала Новый год своим любимым праздником. Она призналась, что старается всегда отмечать его в кругу семьи, а также самостоятельно «стряпать» все блюда для праздничного стола, включая сельдь под шубой, оливье, горячие блюда, запеченное мясо и десерты.

Ранее Волочкова решила отказаться от новогодних каникул ради семей участников СВО.