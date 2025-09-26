Жена запретила Джигурде мириться с Волочковой

Шоумен Джигурда заявил, что не мирится с Волочковой из-за жены

Шоумен Никита Джигурда признался, что жена-фигуристка Марина Анисина запретила ему мириться с балериной Анастасией Волочковой. Его цитирует издание «7 дней».

Супруга Джигурды восприняла близко к сердцу оскорбления со стороны артистки балета два года назад и потребовала от нее извинений, отметил он.

«Настя позвонила мне, я не брал трубку... У меня взбунтовалась олимпийская чемпионка, она сказала: «Я по сценарию твоей богини Волочковой играть не буду! Она нанесла оскорбление и тебе, и мне», — заявил артист.

Джигурда выразил надежду, что Волочкова «созреет до извинений».

После публикации в сети видео с Джигурдой и Волочковой балерина заявила, что Джигурда якобы пиарится на ней, а также заявила, что Анисина «была в Караганде французской». После выяснилось, что эту публикацию составил директор балерины, но отношения артистки со звездной парой были испорчены.

Накануне Джигурда признался, что не смог получить наследство подруги Людмилы Браташ из-за мафии. По словам Джигурды, к кончине Браташ причастен ее водитель Дмитрий Куронов.

Ранее Ивангай указал женщинам на невозможность стать великими и столкнулся с отменой.