Сергей Соседов заявил, что Пугачева «развлекает себя» выпуском новых песен

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не будет слушать новую песню Аллы Пугачевой, которая должна выйти 19 декабря. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что треки артистки никому не нужны, а выпускает она их ради развлечения.

По признанию телеведущего, он уже давно вычеркнул Пугачеву из своей жизни. Он рассказал, что старается избегать всего, что сейчас делает вокалистка.

«Я принципиально не слушаю новые, как, впрочем, и старые, песни Аллы Пугачевой. Когда мне присылают ссылки на ее песни, я их тут же удаляю. Интервью ее большое, которое все обсуждали, я тоже не смотрел. Я вычеркнул ее из своей жизни. Мне она неинтересна. Для меня такой певицы не существует», — поделился музыкальный критик.

Сергей Соседов считает, что новую песню Алла Пугачева выпустила не ради денег. Он рассказал, что заработать на треке артистка не сможет, поэтому, вероятно, она занимается творчеством ради развлечения.

«А что ей еще делать с другой стороны? Это песни, которые никому не нужны, никто их петь не будет. Может быть, она будет их исполнять дома для детей, гостей. Каким образом она сможет на них заработать? Концертов у нее уже не будет. Ей просто нужно что-то делать. Не думаю, что она убирается день и ночь. Полагаю, на нее работает прислуга. У нее огромное финансовое состояние, там хватит на много поколений, поэтому она может жить в любой стране мира, в каких угодно апартаментах, иметь прислугу. Песнями она развлекает себя», — заявил Соседов.

Ранее новую песню Аллы Пугачевой призвали запретить в России.