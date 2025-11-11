Пугачева обратилась к молодежи: «Не слушайте никого!»

Певица Алла Пугачева призвала молодое поколение не следовать чужим рекомендациям, а полагаться на собственные желания. Своим мнением артистка поделилась с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунтом @ask.cyp.

Создатели канала встретили Пугачеву на улице Лимассола. На ней были свободная черная кофта, светлые джинсы и белые кроссовки, дополненные черным беретом. Журналисты спросили у знаменитости, какой совет она могла бы дать молодежи.

«Не слушайте никаких советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите и идите в том направлении, в котором хотите и все! Не слушайте никого и делайте свое дело — вот вам мой совет», — высказалась звезда.

После начала СВО Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. В конце октября СМИ сообщали, что звездная чета планирует переезд в Болгарию в 2026 году. Отмечалось, что Пугачева приобрела там недвижимость стоимостью около 50 млн рублей.

Вилла Пугачевой расположена в закрытом коттеджном поселке на южном склоне Приплата — в 10 минутах езды от центра Софии. Ее площадь составляет 230 кв. м., а размер самого участка — около 220 кв. м.

