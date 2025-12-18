На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне выбрали лучшие фильм, хит и шоу 2025 года

Пользователи Одноклассников выбрали лучший контент 2025 года
true
true
true
close
Пресс-служба одноклассников

Пользователи социальной сети Одноклассников назвали лучший фильм, хит, сериал, шоу, блог и персону года. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Голосование проводилось в рамках ежегодной премии «Самый ОК». Победителей премии объявили 18 декабря в прямом эфире в группе «Все ОК!»

Фильмом года стал «Август», хитом года – «Homay» от AY YOLA, сериалом года — «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш», лучшим шоу — вечернее развлекательное ток-шоу «Привет, Андрей!», блогом года — «Жизнь в деревне и точка».

Также в этом году Одноклассники представили новую номинацию Персона года – ее победителем стал телеведущий Андрей Малахов.

В начале декабря певец Юрий Лоза рассказал, что в этом году слушал песни многих российских артистов. Однако главной композицией уходящего года он считает свой хит «Зима», который, по его словам, объединил в себе и драматизм, и лирику.

Ранее журнал Rolling Stone назвал лучший хит 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами