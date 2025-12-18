Россияне выбрали лучшие фильм, хит и шоу 2025 года

Пользователи социальной сети Одноклассников назвали лучший фильм, хит, сериал, шоу, блог и персону года. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Голосование проводилось в рамках ежегодной премии «Самый ОК». Победителей премии объявили 18 декабря в прямом эфире в группе «Все ОК!»

Фильмом года стал «Август», хитом года – «Homay» от AY YOLA, сериалом года — «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш», лучшим шоу — вечернее развлекательное ток-шоу «Привет, Андрей!», блогом года — «Жизнь в деревне и точка».

Также в этом году Одноклассники представили новую номинацию Персона года – ее победителем стал телеведущий Андрей Малахов.

В начале декабря певец Юрий Лоза рассказал, что в этом году слушал песни многих российских артистов. Однако главной композицией уходящего года он считает свой хит «Зима», который, по его словам, объединил в себе и драматизм, и лирику.

Ранее журнал Rolling Stone назвал лучший хит 2025 года.