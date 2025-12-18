Названы лучшие фильмы и сериалы 2025 года по мнению россиян

Названы лучшие сериалы и фильмы 2025 года, понравившиеся россиянам. Об этом сообщил онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» со ссылкой на список, составленный редакцией и постоянными авторами площадки.

В пяткрку лучших зарубежных фильмов 2025 года попали «Битва за битвой», «28 лет спустя», «Грешники», «Сентиментальная ценность» и «Орудия», список российских фильмов возглавили «Лермонтов», «Папа умер в субботу», «Кончится лето», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Ровесник».

Лучшими зарубежными сериалами стали «Переходный возраст», «Питт», «Киностудия», «Разделение» (2 сезон), «Одна из многих», «Репетиция» (2 сезон), «Белый лотос» (3 сезон), «Очень странные дела» (5 сезон), «Андор» (2 сезон), «Игра в кальмара» (3 сезон).

Среди отечественных сериалов лучшим оказался «Аутсорс», также в топ-10 вошли «Камбэк», «Подслушано в Рыбинске», «Олдскул», «Между нами химия», «Дыши», «Путешествие на солнце и обратно», «Кибердеревня» (2-й сезон), »Москва слезам не верит. Все только начинается», «Бар «Один звонок».

В онлайн-кинотеатре Кинопоиска самым популярным проектом 2025 года стал детективный триллер «Фишер», его за год посмотрели 6 млн подписчиков. Вместе с ним в топ-3 вошли комедия «Телохранители» (5,3 млн подписчиков), драма «Камбэк» (5,2 млн), мультфильм «Три кота» и мелодрама «Ландыши».

Ранее пользователи социальной сети Одноклассников назвали лучший фильм, хит, сериал, шоу, блог и персону года.