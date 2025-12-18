На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роза Сябитова пожаловалась на идиотский новогодний подарок

Ведущая роза Сябитова призналась, что ей на Новый год вручили идиотский подарок
Телеканал «Пятница!»

Ведущая и телесваха Роза Сябитова рассказала, что не раз получала необычные подарки на Новый год. В беседе с Общественной Службой Новостей самым странным таким презентом она назвала валенки, заявив, что сочла это намеком на свой солидный возраст.

«Мне вручили на январские праздники валенки. Я еще подумала: «Какой же это идиотский подарок, зачем мне он нужен?» Будто намекнули на возраст. Очень неприятно», — рассказала ведущая, добавив, что теперь стала отказываться от подарков, если они ей не нравятся.

До этого Telegram-канал «Звездач» выяснил, что Роза Сябитова за помощь в отношениях запрашивает гонорар в размере 25 тысяч рублей в час, за комплексное решение проблем с отношениями — 125 тысяч рублей. Уточняется, что ведущая является собственницей двух квартир в Москве и двухэтажного дома в Калтино на участке площадью 30 соток. Кроме того, ведущая планировала купить квартиру в Арабских Эмиратах, однако пока не подписала соответствующих бумаг.

Ранее стало известно о состоянии Розы Сябитовой перед операцией.

