Роза Сябитова пожаловалась на идиотский новогодний подарок

Ведущая и телесваха Роза Сябитова рассказала, что не раз получала необычные подарки на Новый год. В беседе с Общественной Службой Новостей самым странным таким презентом она назвала валенки, заявив, что сочла это намеком на свой солидный возраст.

«Мне вручили на январские праздники валенки. Я еще подумала: «Какой же это идиотский подарок, зачем мне он нужен?» Будто намекнули на возраст. Очень неприятно», — рассказала ведущая, добавив, что теперь стала отказываться от подарков, если они ей не нравятся.

До этого Telegram-канал «Звездач» выяснил, что Роза Сябитова за помощь в отношениях запрашивает гонорар в размере 25 тысяч рублей в час, за комплексное решение проблем с отношениями — 125 тысяч рублей. Уточняется, что ведущая является собственницей двух квартир в Москве и двухэтажного дома в Калтино на участке площадью 30 соток. Кроме того, ведущая планировала купить квартиру в Арабских Эмиратах, однако пока не подписала соответствующих бумаг.

