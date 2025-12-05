На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о состоянии Розы Сябитовой перед операцией

Дочь Сябитовой рассказала о состоянии свахи перед операцией на руке
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телесваха, ведущая передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова в данный момент готовится к плановой операции на руке. Она уже прошла обследование, дата оперативного вмешательства определена, рассказала ее дочь и менеджер Ксения Шевченко Общественной Службе Новостей.

Дочь знаменитости уточнила, что травму она получила после экстремальных телепроектов. Она повредила руку, после чего появились проблемы со здоровьем. Обследование показало, что без операции не обойтись.

«Она прошла пока только обследование, и ее записали на операцию», — пояснила Шевченко, добавив, что более подробно о состоянии звезды сообщит после операции.

Напомним, о том, что 63-летней телеведущей предстоит операция, она сообщила в своем Telegram-канале 1 декабря. Сябитова пояснила, что началось все с того, что после одного из спортивных реалити-шоу у нее заболела рука, а результаты МРТ подтвердили необходимость операции. Артистка добавила, что осознала свою ошибку, и подчеркнула, что выполнять физические нагрузки необходимо не через напряжение, а через расслабление тела, но подчеркнула, что и в 2026 году участвовать в экстремальных шоу.

Ранее телесваха Сябитова эмоционально отреагировала на благодарность от Путина.

