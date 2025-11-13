На Украине заявили об угрозе тотального блэкаута

Украинский экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что всей стране грозит тотальный блэкаут. Его слова передает украинское издание «Новости.LIVE».

«Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? <...> Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет. Что мы будем делать тогда?» — задался вопросом Плачков.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский должен найти людей, которые займутся энергетикой и обеспечат граждан теплом и светом.

Накануне украинский телеканал «Общественное» сообщал, что власти страны могут эвакуировать часть жителей Киева в случае полного блэкаута в столице.

При этом в столичной мэрии отметили, что эвакуация предусмотрена только в чрезвычайных ситуациях — таких, как аварии с выбросом радиоактивных или химически опасных веществ, масштабные пожары, землетрясения, затопления, оползни и вооруженные конфликты.

По информации «Экономической правды», Украина за последние дни потеряла не менее 1 ГВт электрической генерации, а заявление об остановке всех государственных ТЭС вызвало «истерику» в офисе президента Владимира Зеленского. Несмотря на это, украинский лидер в момент отключения света в Мариинском дворце Киева назвал «нормальными» перебои с электроснабжением на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе предрекли Украине самую опасную зиму с начала конфликта.