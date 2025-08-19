Андреасян снял «Сказку о царе Салтане»

Фильм «Сказка о царе Салтане» выйдет 12 февраля 2026 года

Режиссер Сарик Андреасян в Telegram-канале объявил об окончании съемок экранизации «Сказки о царе Салтане».

Картина выйдет 12 февраля 2026 года — практически ко Дню всех влюбленных. Андреасян опубликовал фото со съемок.

В фильме сыграли Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Фёдор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк.

5 мая Андреасян сообщил о подготовке к съемкам экранизации по роману-эпопее Льва Толстого «Война и мир». На данный момент проходят пробы на главные роли в картине. Режиссер признался, что не может делиться подробностями проекта. Съемки стартуют осенью 2025 года.

28 апреля Андреасян анонсировал выход трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

Ранее Сарик Андреасян попал в базу украинского «Миротворца».