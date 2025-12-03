На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Руки Вверх!» снимут сказку про бабайку-хипстера

Певец Сергей Жуков выпустит фильм о бабайке-хипстере
true
true
true
close
Руки Вверх Production

Студия «Руки Вверх Production» снимут фильм «Бабайка». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Продюсером картины выступил солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Сюжет расскажет о бабайке-хипстере Жутии. Герой идет против воли отца и отправляется в мир людей, где сталкивается с неожиданными угрозами и чудесными знакомствами.

Жуков заявил, что на данный момент российскому кинематографу не хватает оригинальных сказок и новых героев. Помимо продюсерской деятельности, артист также выступит как композитор фильма.

В июне Сергей Жуков рассказал, что запатентовал товарный знак «Бабайка», который «станет ответом на игрушки лабубу».

«Наконец-то должен появиться нормальный русский персонаж, понимаете? Мы привыкли сейчас повторять за тем, что уже было создано, но это все старые сказки, а нового уже никто ничего не создает почему-то. Поэтому мы придумали оригинальную нашу идею. И поэтому вот мне кажется, «Бабайка» обречен на успех», — заявлял певец.

Ранее Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами