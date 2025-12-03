«Руки Вверх!» снимут сказку про бабайку-хипстера

Студия «Руки Вверх Production» снимут фильм «Бабайка». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Продюсером картины выступил солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Сюжет расскажет о бабайке-хипстере Жутии. Герой идет против воли отца и отправляется в мир людей, где сталкивается с неожиданными угрозами и чудесными знакомствами.

Жуков заявил, что на данный момент российскому кинематографу не хватает оригинальных сказок и новых героев. Помимо продюсерской деятельности, артист также выступит как композитор фильма.

В июне Сергей Жуков рассказал, что запатентовал товарный знак «Бабайка», который «станет ответом на игрушки лабубу».

«Наконец-то должен появиться нормальный русский персонаж, понимаете? Мы привыкли сейчас повторять за тем, что уже было создано, но это все старые сказки, а нового уже никто ничего не создает почему-то. Поэтому мы придумали оригинальную нашу идею. И поэтому вот мне кажется, «Бабайка» обречен на успех», — заявлял певец.

