«Дружба длиною в жизнь»: народный артист Евгений Стеблов о Никите Михалкове

Артист Стеблов рассказал, что с Никитой Михалковым дружит всю жизнь
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Накануне, 21 октября, режиссеру и актеру, народному артисту РСФСР Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Старинного друга в беседе с Tsargrad.tv поздравил народный артист России Евгений Стеблов. Он подчеркнул, что их связывает не просто совместная работа и коллегиальное общение, а настоящая дружба, длиною в жизнь.

«Так судьба распорядилась, что Никита — один из самых близких мне людей. В любой момент могу ему позвонить. Сегодня утром поздравил — и, к своему удивлению, сразу дозвонился. Все по-дружески, по-человечески», — поделился артист.

Издание напоминает, что Михалков и Стеблов еще старшеклассниками посещали молодежную студию при Театре имени Станиславского. Позже их пути пересеклись на съемках культового фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963 г.).

Михалков известен также ролями в фильмах «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник». В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Ранее коллега Михалкова вспомнил, как дочь Чарли Чаплина упала перед ним на колени.

