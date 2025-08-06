Трамп назвал имя вероятного преемника

Президент США Дональд Трамп заявил, что занимающий пост вице-президента Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих президентских выборах от Республиканской партии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, говорить о будущем кандидате от республиканцев пока еще рано, но наиболее вероятной фигурой является Вэнс. Президент назвал его фаворитом и подчеркнул, что тот отлично справляется со своей работой.

При этом Трамп отметил, что среди республиканцев имеются и другие кандидаты, в том числе государственный секретарь Марко Рубио.

29 июля американист Малек Дудаков заявил, что Трамп является возрастным политиком, поэтому внимание СМИ приковано к его здоровью. Учитывая, что последние два американских лидера преклонного возраста, то к 2028 году в Штатах будет «тренд на молодых политиков». По мнению Дудакова, очевидным фаворитом республиканцев выступает Вэнс. Среди возможных кандидатов Демократической партии Дудаков назвал бывшего министра транспорта Пита Буттиджича, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и губернатора Мэриленда Уэса Мура.

Ранее вице-президент США рассказал о своей одержимости НЛО.