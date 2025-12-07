На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван возможный преемник Трампа на посту президента США

Политолог Алхименков: старший сын Трампа может стать президентом США
Nathan Howard/Reuters

Старший сын Дональда Трампа может сменить отца на посту президента США. Такое мнение выразил кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков в беседе с «Лентой.ру».

«В первую очередь — это Дональд Трамп-младший», — сказал эксперт, говоря о преемнике американского лидера.

Алхименков обратил внимание на то, что Дональд Трамп-младший ведет активную общественно-политическую деятельность, в том числе участвует в назначении кандидатов на посты в администрации его отца и комментирует международные дела. По словам политолога, если у старшего сына Трампа будет желание, то он вполне может войти в большую политику и стать новым президентом США.

До этого Дональд Трамп-младший в соцсети Truth Social оценил шансы отца переизбраться на третий президентский срок. По мнению наследника главы Белого дома, его отец имеет такие же шансы выиграть следующие выборы, которые состоятся в 2028 году, как проигравшая ему кандидат от демократов Камала Харрис.

Сейчас Конституция США запрещает президенту занимать пост более двух сроков подряд. Однако не исключено, что в нее могут внести поправки, или Трамп воспользуется лазейками, о которых говорил.

Ранее Илон Маск заявил, что Вэнс станет следующим президентом США.

