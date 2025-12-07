Назван возможный преемник Трампа на посту президента США

Старший сын Дональда Трампа может сменить отца на посту президента США. Такое мнение выразил кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков в беседе с «Лентой.ру».

«В первую очередь — это Дональд Трамп-младший», — сказал эксперт, говоря о преемнике американского лидера.

Алхименков обратил внимание на то, что Дональд Трамп-младший ведет активную общественно-политическую деятельность, в том числе участвует в назначении кандидатов на посты в администрации его отца и комментирует международные дела. По словам политолога, если у старшего сына Трампа будет желание, то он вполне может войти в большую политику и стать новым президентом США.

До этого Дональд Трамп-младший в соцсети Truth Social оценил шансы отца переизбраться на третий президентский срок. По мнению наследника главы Белого дома, его отец имеет такие же шансы выиграть следующие выборы, которые состоятся в 2028 году, как проигравшая ему кандидат от демократов Камала Харрис.

Сейчас Конституция США запрещает президенту занимать пост более двух сроков подряд. Однако не исключено, что в нее могут внести поправки, или Трамп воспользуется лазейками, о которых говорил.

Ранее Илон Маск заявил, что Вэнс станет следующим президентом США.