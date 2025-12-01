На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Розе Сябитовой предстоит операция: «Результаты пока неутешительные»

Телеведущая Сябитова перенесет операцию на руке
true
true
true
close
Telegram-канал Сябитова Роза

Телесваха, ведущая передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова призналась, что ей предстоит операция. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Сябитовой, после участия в одном из спортивных реалити-шоу у нее заболела рука.

«МРТ сделана, результаты получены. Пока неутешительные, нужно делать операцию», — поделилась она.

Артистка добавила, что осознала свою ошибку, и подчеркнула, что выполнять физические нагрузки необходимо не через напряжение, а через расслабление тела. Однако 63-летняя телеведущая заверила, что ей хочется и в 2026 году участвовать в экстремальных шоу.

Накануне жена актера Владимира Селиванова, сыгравшего Вована в сериале «Реальные пацаны», перенесла пластическую операцию. Александра Селиванова сделала ринопластику и удивилась тому, как тяжело проходит восстановление после операции на носу.

Ранее психолог Дмитриева рассказала о своем похудении на 46 кг.

