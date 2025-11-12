На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Телесваха Сябитова эмоционально отреагировала на благодарность от Путина

Телеведущая Сябитова порадовалась оценке Путина ее работы в шоу «Давай поженимся!»
true
true
true
close
Телеканал «Пятница!»

Телесваха из шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова эмоционально отреагировала на благодарность, полученную от президента России Владимира Путина. Телеведущую цитирует aif.ru.

По словам Сябитовой, об оценке своей работы со стороны президента она узнала из новостей и была приятно удивлена.

«Я столько лет на телевидении, в программе, которая занимается проблемой одиночества. Приятно, что Владимир Владимирович оценил наш труд совместный, коллективный», — сказала она.

Благодарность Путин объявил Сябитовой и ее коллеге по проекту Ларисе Гузеевой. В опубликованном документе уточняется, что российский лидер отметил заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу ведущих шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.

Кроме того, благодарность объявлена ведущему «Поле чудес» и креативному директору Первого канала Леониду Якубовичу, а также ведущим Валдису Пельшу и Александру Гордону.

Ранее Путин наградил Ларису Долину орденом.

