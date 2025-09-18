На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампу установили гигантский золотой памятник в Вашингтоне

В Вашингтоне установили золотую статую Трампа, держащего огромный биткоин
true
true
true

Напротив Капитолия в Вашингтоне установили золотой памятник президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил телеканал ABC 7.

Американский лидер изображен с улыбкой, в руках он держит огромную монету, на которой выгравирован знак биткоина. Уточняется, что установку четырехметровой статуи Трампа проспонсировали инвесторы.

«Эта инсталляция призвана побудить к обсуждению будущего государственной валюты и символизирует взаимосвязь современной политики и финансовых инноваций», — заявил представитель сообщества криптоинвесторов Хичем Загдуди.

Он выразил надежду, что этот памятник заставит американцев задуматься о растущем влиянии криптовалюты в мире. Отмечается, что памятник Трампу установлен всего на день. Дальнейшая судьба статуи не раскрывается.

До этого Дональд Трамп пообещал превратить США в «биткоин-сверхдержаву».

2 марта глава Белого дома объявил о создании стратегического резерва криптовалют в США. Он подчеркнул, что его указ направлен на то, чтобы сделать страну «мировой столицей криптовалют».

Крипторезерв может включать около 200 тысяч биткоинов. Формирование резерва будет осуществляться за счет принадлежащих федеральному правительству биткоинов, которые были изъяты в ходе уголовных или гражданских процессов по конфискации активов.

Ранее Трамп заявил, что США могли бы погасить свой госдолг за счет криптовалюты.

