В центре Лондона установили статую Бриджит Джонс

В центре Лондона на площади Лестер-сквер установили бронзовую статую главной героини фильмов о Бриджит Джонс, которую сыграла американская актриса Рене Зеллвегер. Об этом сообщает РИА Новости.

Статуя была создана лондонской студией 3D Eye. Она изображает Бриджит Джонс в коротком платье. В руках у девушки известный по первому фильму дневник и ручка. На изготовление статуи ушло 200 килограмм бронзы.

По данным агентства, инициатором установки памятника в честь 25-летия со дня выхода первого фильма выступил деловой альянс «Сердце Лондона» совместно с управлением Лестер-сквер и Вестминстерским городским советом.

В 2020 году с момента запуска проекта в честь 100-летия кинематографа уже были установлены актеры, сыгравшие Гарри Поттера, Мистера Бина, Бэтмена, Индиану Джонса и Мэри Поппинс. Помимо этого, установлены статуи медвежонка Паддингтона, Чарли Чаплина и железный трон из фэнтези-сериала «Игра престолов».

Торжественное открытие состоялось в понедельник, 17 ноября. На мероприятии присутствовали Рене Зеллвегер, а также актеры, сыгравшие ведущие роли в фильмах: Салли Филлипс, Чиветел Эджиофор и Лео Вудал. Также на открытии присутствовал сопредседатель студии Working Title, которая занималась съемками фильмов, Эрик Феллнер.

Персонаж Бриджит Джонс был создан в 1996 году британской писательницей Хелен Филдинг. Первый фильм вышел на экраны в 2001 году. Последующие фильмы вышли в прокат в 2004, 2016 и 2025 годах

Ранее в Бразилии возвели статую выше 38-метрового Христа-Искупителя.