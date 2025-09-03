В США запретили снести дом актрисы Мэрилин Монро

Суд в США сохранил за домом американской актрисы Мэрилин Монро в районе Брентвуд статус историко-культурного памятника, запретив его снос. Об этом сообщает Bloomberg.

«Дом был спасен от сноса благодаря решению судьи, который отклонил просьбу его новых владельцев приостановить признание его... историческим памятником», — говорится в сообщении.

В конце августа агентство писало об угрозе сноса дома и предстоящем решении суда по делу. Известно, что дом хотели снести его нынешние владельцы. Они хотели таким образом расширить свою недвижимость, расположенную по соседству.

До этого сообщалось, что в Великобритании решили снести вдохновленный легендой о короле Артуре тематический парк «Камелот» в городе Чорли, что вызвало недовольство местных жителей. Издание отметило, что «Камелот» в настоящее время заброшен. Парк, занимающий площадь около 56,6 гектара, закрыли в 2012 году. На его месте планируется построить 350 домов стоимостью 80 млн фунтов стерлингов. Соответствующий план был представлен совету округа Чорли 20 июня.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле снесут ряд незаконно построенных отелей у Босфора.