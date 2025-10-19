Бабкина о моде на кокошники: «Очень благородно»

Певица Надежда Бабкина в беседе с ТАСС поддержала моду на кокошники.

Бабкина заявила, что считает этот элемент гардероба очень правильным, красивым и благородным. Артистка считает нормальным надевать кокошник на работу. При этом она отметила, что в школе его носить не стоит, так как там есть дресс-код формы.

«Эта одежда – это элементы твоего отношения к той традиции, в которой ты живешь. И ты родился. Только ты мало что про нее знаешь. И хочется как-то приблизиться. Человек надевает на себя головной убор – кокошник. Такой маленький, а он – красив», – поделилась исполнительница.

По мнению Бабкиной, кокошник всегда облагораживает любое лицо как девочки, так и женщины.

В октябре президент России Владимир Путин рассказал в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», что его очень радует, что русские девушки и девочки на мероприятиях начали носить кокошники и русские наряды.

Путин выразил мнение, что таким образом молодежь выражает интерес к национальному костюму и показывает наличие внутренней защиты от попыток оказания влияния на общественное сознание россиян.

