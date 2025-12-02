Путин наградил Надежду Бабкину

Певица Бабкина получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени от Путина

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

В документе отмечается, что Бабкина заслужила орден за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотический деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

В июле Бабкина попросила не сравнивать ее с Аллой Пугачевой, а также отказалась от звания «новой Примадонны».

Бабкина напомнила, что Пугачеву стали называть Примадонной, поскольку артистка выпустила в конце 90-х одноименный трек, с которым она затем выступила на «Евровидении-1997». Композиция посвящена актрисе Людмиле Гурченко.

Ранее Надежда Бабкина заявила, что кокошник всегда облагораживает женщину.