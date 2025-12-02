На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин наградил Надежду Бабкину

Певица Бабкина получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени от Путина
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

В документе отмечается, что Бабкина заслужила орден за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотический деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

В июле Бабкина попросила не сравнивать ее с Аллой Пугачевой, а также отказалась от звания «новой Примадонны».

Бабкина напомнила, что Пугачеву стали называть Примадонной, поскольку артистка выпустила в конце 90-х одноименный трек, с которым она затем выступила на «Евровидении-1997». Композиция посвящена актрисе Людмиле Гурченко.

Ранее Надежда Бабкина заявила, что кокошник всегда облагораживает женщину.

