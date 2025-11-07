Пережившая пожар Марина Хлебникова даст концерт несмотря на риск переломов

Певица Марина Хлебникова даст концерт вопреки запретам врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хлебникова выступит в Рязани 7 ноября. По данным канала, незадолго до концерта исполнительница хитов «Чашка кофею» и «Дожди» жаловалась врачам на боли в суставах и онемение ног.

В течение нескольких последних лет Хлебникова лечится от хронических проблем с костями — из-за нарушенного обмена кальция кости стали хрупкими, появились компрессионные переломы позвоночника. В 2021 году певица также пережила пожар в своей квартире и получила ожоги 50% тела, после чего несколько месяцев лежала в больнице.

Весной 2025 года СМИ утверждали, что Хлебникова якобы проходит амбулаторное лечение от местной инфекции кожи с подкожной клетчаткой. Директор 60-летней звезды Данила Прайс опроверг эту информацию.

