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Директор Марины Хлебниковой рассказал о ее самочувствии

Директор Марины Хлебниковой Прайс заявил, что певица чувствует себя отлично
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Пресс-служба Марины Хлебниковой

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс рассказал о самочувствии звезды на фоне сообщений об ухудшении ее здоровья. Представителя Хлебниковой цитируют «Аргументы и факты».

По словам Прайса, певица вернулась из тура по Белоруссии и отправляется в другой тур по Дальнему Востоку. Информацию о ее болезни он опроверг.

«Марина чувствует себя отлично, концертов очень много, и все проходят отлично. Вся информация еженедельно обновляется в ее социальных сетях, посмотрев которые можно сразу понять, что у нее все в порядке со здоровьем», — говорит он.

СМИ утверждали, что Хлебникова якобы проходит амбулаторное лечение от местной инфекции кожи с подкожной клетчаткой.

Накануне Марина Хлебникова выразила мнение, что культовая «Песня про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука» по своему смыслу отлично подошла бы в качестве гимна современной России. Она также выразила мнение, что многие современные треки не становятся хитами из-за своей «недоступности».

Ранее Хлебникова рассказала, как выставила Алибасова из гостиничного номера.

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