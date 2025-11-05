Григорий Лепс простился с другом Юрием Николаевым: «Ушла эпоха!»

Певец Лепс вспомнил, что Николаев был человеком с широкой и открытой душой

Певец Григорий Лепс поделился в Telegram-канале воспоминаниями о телеведущем Юрии Николаеве, с которым его связывала многолетняя дружба.

«Ушел потрясающий человек с большим, щедрым сердцем и с широкой, открытой душой. Ушла эпоха», — написал народный артист.

Лепс также выразил глубокие соболезнования семье и родным Николаева, завершив послание словами: «Светлая память».

Народного артиста России Юрия Николаева — ведущего программ «Утренняя звезда» и «Спокойной ночи, малыши!» — не стало в возрасте 76 лет. Об этом сообщил Николай Цискаридзе: «Как горько! Светлая память».

Как до этого информировали СМИ, утром 4 ноября ведущему стало плохо, и его госпитализировали. Причиной трагедии был назван рак. Согласно «СтарХиту», впервые онкологическое заболевание у Николаева обнаружили в нулевые.

Юрий Николаев и Григорий Лепс были близкими друзьями. В одном из интервью 2023 года, посвященного 75-летию Николаева, телеведущий лично отмечал: «Я дружу с Гришей Лепсом и очень его люблю».

Подробнее о творческом пути и жизни Юрия Николаева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Первый канал оценил вклад Николаева в российское и советское телевидение.